Stadio Atletico Madrid cambia nome, accordo con arabi da 300 mln

Addio Wanda, si chiamerà Riyadh Air Metropolitano fino al 2033

ROMA, 09 OTT – Un accordo da quasi 300 milioni di euro quello per il naming dello stadio dell’Atletico Madrid che fino al 2033 si chiamerà “Riyadh Air Metropolitano”. Dunque addio al “Wanda” e debutto del nuovo il prossimo 20 ottobre contro il Leganes con l’accordo ufficializzato oggi dal club di Madrid. Una sponsorizzazione di nove anni con la compagnia aerea saudita che diventa così lo sponsor “più importante nella storia del club” si legge nella nota della società spagnola. “È un onore diventare il partner che darà il nome al Riyadh Air Metropolitano e ampliare la nostra collaborazione con l’Atlético de Madrid fino al 2033. Entrambe le societá sono motivate a raggiungere i massimi livelli di successo e avere il nostro nome in uno stadio così emblematico aumenterà la visibilità di Riyadh Air nel mondo dello sport e oltre”, dichiara Tony Douglas, CEO di Riyadh Air. Mentre il CEO dell’Atletico Madrid, Miguel Ángel Gil, aggiunge: “A poco più di un anno dalla firma dell’accordo di sponsorizzazione con Riyadh Air, siamo tutti molto orgogliosi e lieti di annunciare l’ampliamento dell’alleanza con una partnership che assegna il nome di Riyadh Air Metropolitano al nostro stadio. Un grazie a Tony Douglas e a tutto il suo team per aver scelto l’Atlético de Madrid come partner strategico per il lancio e lo sviluppo del loro ambizioso progetto a livello globale”.

