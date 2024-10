Stadio Ferraris, Genoa e Samp ‘per acquisto avanti insieme’

agenzia

Club annunciano ricerca 'operatori terzi da coinvolgere'

GENOVA, 25 OTT – Proseguono i colloqui tra Genoa e Sampdoria ” al fine di definire le condizioni per una proposta congiunta di riqualificazione dello Stadio Luigi Ferraris di Genova”. Lo hanno comunicato i due club genovese in una nota. “In tale prospettiva, e ad ulteriore rafforzamento della loro intesa, le parti intendono valutare possibilità di coinvolgimento di operatori terzi-scrivono i due club-. Nei prossimi giorni seguiranno incontri e approfondimenti tecnici in questa direzione”. Le due società inoltre ringraziano “l’amministrazione comunale di Genova – e in particolare il Sindaco Marco Bucci e il Vice Sindaco Pietro Piciocchi – per essersi sempre fattivamente adoperati al fine di favorire il massimo coinvolgimento e la piena intesa tra le nostre società per la buona riuscita del progetto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA