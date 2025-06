Stalker Raducanu prova a comprare biglietti, Wimbledon lo ferma

agenzia

Dopo lo choc della tennista e la denuncia l'uomo era interdetto

ROMA, 18 GIU – L’uomo a cui è stato imposto un ordine restrittivo per aver perseguitato la tennista britannica Emma Raducanu all’inizio di quest’anno è stato sorpreso mentre cercava di acquistare i biglietti per Wimbledon: secondo quanto riporta la Bbc, il sistema di sicurezza dell’All England Club ha evidenziato che il nome dell’uomo era stato segnalato, bloccando il suo tentativo di partecipare all’estrazione pubblica. Raducanu, nel febbraio scorso, era scoppiata in lacrime durante un incontro del torneo di Dubai dopo aver riconosciuto sugli spalti l’uomo che l’aveva seguita nei precedenti tornei e fermata per strada la sera prima, scattandole una foto senza chiedere l’autorizzazione e consegnandole una lettera- “L’ho visto nel primo game della partita e ho pensato: ‘Non so come farò a finire’ – racconto’ dopo quell’episodio Raducanu, che a un certo punto dell’incontro si era nascosta dietro la sedia del giudice arnitro – Non riuscivo letteralmente a vedere la palla per le lacrime. Riuscivo a malapena a respirare. Ho pensato: ‘Devo solo prendere fiato'”. In quell’occasione l’uomo fu fermato sugli spalti dalla polizia di Dubai, e gli fu imposto un ordine restrittivo. “Da quel giorno sono piu’ cauta, e non vado mai in giro da sola”, ha rivelato poi la tennista britannica, che gia’ nel 2022 era stata vittima di un altro stalker

