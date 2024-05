Standing ovation per Alex Sandro, saluta la Juve in lacrime

agenzia

Il brasiliano sostituito al 74' della sfida contro il Monza

TORINO, 25 MAG – L’avventura di Alex Sandro alla Juventus si conclude dopo nove stagioni. Il difensore brasiliano ha salutato i bianconeri al minuto 74′ della sfida contro il Monza sostituito da Djalò. Durante il primo tempo, il classe 1991 ha anche segnato il gol del 2-0, il suo 16esimo con la maglia della Juve in 327 presenze, diventando così lo straniero con più gettoni insieme a Pavel Nedved. Al momento del cambio, lo Stadium ha riservato la standing ovation ad Alex Sandro, il quale non è riuscito a trattenere le lacrime per l’emozione.

