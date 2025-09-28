Star all’Olimpico, Mel Gibson tifoso eccellente per Roma-Verona

agenzia

Gasperini 'ci ha portato fortuna, lo inviteremo spesso'

ROMA, 28 SET – Nel sold out allo stadio Olimpico per la sfida tra Roma e Verona c’era anche la star di Hollywood, Mel Gibson. L’attore ha assistito alla vittoria dei giallorossi e nel post partita anche Gian Piero Gasperini si è soffermato sulla sua presenza. “Per la mia generazione è un idolo. Ci ha portato fortuna, lo inviteremo spesso”, le parole del tecnico giallorosso. Mel Gibson è a Roma perché ha scelto Cinecittà per girare il sequel di uno dei suoi più grandi successi, “La Passione di Cristo”.

