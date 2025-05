Stasera a Bergamo tifosi in piazza per Gasperini

agenzia

'Per il bene dell'Atalanta le parti si stringano la mano'

BERGAMO, 30 MAG – “La nostra posizione è chiara: il binomio Gasperini-Società deve continuare per il bene dell’Atalanta e dei suoi tifosi, lo dicono questi 9 anni indimenticabili!”. Un gruppo di tifosi dell’Atalanta che si firma col teschio con la bandiera nerazzurra tra i denti ha diffuso sui social e sui gruppi whatsapp un comunicato per ritrovarsi stasera alle 20 in piazza Matteotti, a Bergamo, dove si trova tra l’altro la sede del Comune, a sostegno della permanenza del tecnico Gian Piero Gasperini sulla panchina. “A prescindere da tutte le chiacchiere da bar sul Mister e sul suo incontro con altre società, perché si è arrivati a questo punto, quando è stato lui stesso a definire le divergenze ‘superabili’? – si legge nella nota -. E’ davvero così difficile trovare un punto d’incontro tra la Società più vincente della nostra storia e il condottiero che ci ha portato dove noi non avremmo mai pensato di arrivare?”. Quindi, l’appello alle parti, già incontratesi martedì scorso in sede a Zingonia e in attesa di riaggiornarsi anche dopo il vertice a Firenze tra Gasperini ed emissari della Roma, per un accordo: “Senza voler prendere le parti di nessuno e rispettando le scelte di tutti, nel silenzio che circonda la città e la tifoseria scegliamo di far sentire come sempre la nostra voce – chiude il comunicato -. Il binomio Gasperini-Società deve continuare. Per questo, questa sera ci troveremo per provare, idealmente, a prendere le mani di entrambi e farle stringere in una stretta che ci porti verso nuovi e importanti traguardi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA