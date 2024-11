Stoccata Vezzali-Di Francisca ‘a livello umano non sei massimo’

agenzia

Battibecco tra le due ex campionesse ai 70 anni delle Fiamme Oro

ROMA, 19 NOV – Siparietto inatteso durante i 70 anni delle Fiamme Oro al palazzo deo Congressi all’Eur, a Roma. Protagoniste Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali con la prima che, durante il proprio intervento dal palco e rivolgendosi all’ex compagna di squadra, ha chiesto di “mandare un messaggio di pace a Valentina Vezzali” mettendo così fine una volta per tutte alle polemiche tra le due. La pluricampionessa di fioretto, di contro, ha risposto in maniera piccata a Di Francisca sottolineando come “a livello sportivo ti stimo e ti rispetto, sei stata una grandissima campionessa ma a livello umano non sei il massimo. Quando imparerai a rispettare le persone…”, le sue parole prima che venisse interrotta. I battibecchi, tra le due, nel corso degli anni, sono stati diversi e ora è arrivato anche quello verbale.

