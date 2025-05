Stramaccioni, ‘la serie B è contenitore ideale per i giovani’

agenzia

'Un campionato interessante da cui sono emersi tanti campioni'

FIRENZE, 20 MAG – “Il campionato di serie B è importantissimo perché è diventato col tempo un contenitore ideale per lo sviluppo di alcuni giovani, soprattutto di quei calciatori importanti che escono dal settore giovanile e non hanno magari la fortuna di avere subito un grande spazio in prima squadra”. Così l’allenatore e opinionista Andrea Stramaccioni, a margine del workshop sui giovani ‘Lo sviluppo del talento: come favorire il passaggio dal settore giovanile al calcio professionistico’, in corso al Centro tecnico federale di Coverciano. “Sono tanti i giocatori che giocano anche nella nostra Nazionale che sono transitati per la Serie B, penso a Verratti campione d’Europa o a Jorginho, ma potrei citare anche giocatori che ho a cuore perché sono stati nel settore giovanile della Roma come Florenzi che ha avuto una parentesi a Crotone – ha aggiunto Stramaccioni -. Credo che la serie B sia veramente un campionato interessante”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA