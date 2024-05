Striscioni e cori contro il Napoli da curve del Maradona

agenzia

Via al match in silenzio e poi cori di contestazione

NAPOLI, 26 MAG – Striscioni e cori contro i giocatori del Napoli e contro De Laurentiis. E’ stata questa la giornata delle curve dello stadio Maradona nell’ultima partita della stagione contro il Lecce. Le due curve hanno iniziato la partita in silenzio, poi dopo i primi 15′ la curva A ha esposto lo striscione “Di questa stagione fallimentare l’unica a salvarsi è la maglia, vada altrove chi per lei non ha dato battaglia” comincando poi i cori “Solo la maglia” e l’altro coro “Via da Napoli”. Una contestazione applaudita dalla curva B che ha cominciato a esporre piccoli striscioni con le prestazioni più umilianti della stagione azzurra: Napoli-Fiorentina 1-3, Napoli-Empoli 0-1, Napoli-Inter 0-3, Napoli-Frosinone 0-4, Torino-Napoli 3-0, Napoli-Atalanta 0-3, Empoli-Napoli 1-0, Napoli-Bologna 0-2. Poi al 35′ il grande striscione “C’era un titolo da onorare ma avete ‘giocato’ senza lottare, dal trionfo al tonfo, vi siamo grati ma a stento sarete ricordati!” e poi è partito dalla Curva B il coro contro De Laurentiis, a cui si è unita anche l’altra curva. Il tutto nel primo tempo in cui in campo il Napoli non ha saputo confezionare una vera azione da gol.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA