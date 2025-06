Su Vivo Azzurro TV il ‘film’ qualificazione a Euro donne 2025

agenzia

Il 26 giugno il lancio della docuserie 'Le Azzurre Siamo Noi'

ROMA, 20 GIU – Le emozioni per il traguardo raggiunto. È online su Vivo Azzurro TV ‘EURO 2025: il film della qualificazione’, lo speciale sul percorso di avvicinamento della Nazionale Femminile verso la fase finale del torneo continentale, al via tra 12 giorni. Un racconto – affidato alle telecamere della piattaforma OTT della FIGC – che ripercorre le tappe della cavalcata dell’Italia di Andrea Soncin, dalla vittoria sui Paesi Bassi a Cosenza ai festeggiamenti di Bolzano nel luglio del 2024 dopo l’ultimo decisivo successo con la Finlandia. Un viaggio di oltre tre mesi scandito dalle parole del tecnico Soncin, voce narrante del video insieme a Laura Giuliani, Arianna Caruso, Manuela Giugliano e Michela Cambiaghi. L’attesa per la gara inaugurale con la selezione Oranje, battuta 2-0, fino alla serata allo stadio ‘Druso’, dove le Azzurre grazie al poker alle scandinave si sono assicurate il biglietto per la Svizzera. “Quando l’arbitro ha fischiato quasi non ci credevo, per me è sempre stato un sogno”, ammette Cambiaghi. “Mi sono venuti i brividi” è il commento di Caruso, mentre la compagna di reparto Giugliano sottolinea la volontà di “vincere qualche trofeo con questa maglia e con questo gruppo di amiche”. L’elogio del collettivo traspare anche dalle dichiarazioni di Giuliani: “È stato un cammino bello e impattante. Tutto quello che abbiamo raggiunto ce lo siamo meritate, ognuna di noi deve essere orgogliosa di quello che ha portato all’interno dello spogliatoio”. Un clima magico, quello che si è creato sotto la gestione Soncin, che permetterà alle Azzurre di presentarsi con grande fiducia ai nastri di partenza della 14/a edizione dell’Europeo. “Vogliamo essere protagoniste – questo il monito del Ct – dove arriveremo non lo so, ma sicuramente potremo giocarcela e battere tutte le avversarie”. Dal film sulla qualificazione a EURO 2025 alla docuserie che porta lo spettatore alla scoperta del mondo della Nazionale. Da giovedì 26 giugno su Vivo Azzurro TV saranno disponibili le tre puntate di ‘Le Azzurre Siamo Noi’, il progetto che svela il dietro le quinte dei ritiri, delle trasferte e delle partite della Nazionale Femminile. Negli episodi (‘Gioco di squadra’, ‘Calcio e libertà’ e ‘Domani si vola’) viene dato ampio risalto alle connessioni che animano il gruppo e alle interazioni tra ragazze e staff. Non sono dunque solo le calciatrici le protagoniste del docu, perché dietro a loro si muove un’altra squadra che lavora nell’ombra. E così c’è spazio anche per le interviste a diversi collaboratori del tecnico, ai membri dello staff medico e ai magazzinieri. A loro il compito di spiegare le fondamenta di una preparazione che nasce da lontano e i piccoli particolari da non trascurare alla vigilia di un grande torneo. Perché per cercare di avvicinarsi al tetto d’Europa nulla deve essere lasciato al caso.

