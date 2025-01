Sudamericano U.20: storico 6-0 dell’Argentina al Brasile

agenzia

Mai successo prima tra le due nazionali maschili, a ogni livello

VALENCIA, 25 GEN – Nella sua partita di esordio del Campionato sudamericano di calcio Under 20 iniziato ieri in Venezuela, il Brasile ha subito una storica sconfitta per 6-0 contro l’Argentina nello stadio Misael Delgado di Valencia. Nella terza maggiore città venezuelana, capitale dello stato di Carabobo, nel nord-est del paese, l’Albiceleste ha segnato subito tre gol dal 7′ all’11’ del primo tempo, con Ian Subiarte del River Plate, Claudio Echeverri del Manchester City e un autogol del brasiliano Igor Serrote, del Gremio. Al rientro dagli spogliatoi l’Argentina ha fatto il quarto gol al 52′ con Agustín Ruberto del River e, due minuti dopo, il 5-0 grazie a una splendida rete del ‘Diablito’ Echeverri, autore di una doppietta, mentre il 6-0 è stato siglato da Santiago Hidalgo, dell’Independiente. Questo risultato è quello con più scarto di gol in una partita di calcio maschile tra l’Albiceleste e la Seleção di tutti i tempi e a tutti i livelli, dalle juniores alle nazionali maggiori. Un record negativo per il Barsile nonostante la presenza in campo, a Valencia, di gente del calibro di Deivid Washington del Chelsea e Gabriel Moscardo del Paris Saint-Germain, oltre che di Wesley, venduto recentemente dal Corinthians all’Al Nassr. Il Campionato sudamericano Under 20 è composto da due gironi da 5 squadre l’uno. Le tre prime classificate si qualificheranno per una fase finale a sei che vedrà le prime quattro qualificarsi per il Mondiale Under 20, che si disputerà in Cile dal 20 settembre al 19 ottobre di quest’anno.

