Summit Cio, via libera alle Olimpiadi degli Sport Virtuali

agenzia

Prima edizione in Arabia Saudita, in data ancora da individuare

ROMA, 07 DIC – Ora non ci sono più dubbi: le Olimpiadi degli sport virtuali, o ‘E-Sport’, sono una realtà. Infatti il Summit del Cio svoltosi a Losanna ha dato il via libero definitivo, secondo quanto fa sapere una nota dello stesso Cio, precisando che la prima edizione dei Giochi degli ‘E-Sport’ si svolgerà in Arabia Saudita in una data ancora da individuare ma che sarà annunciata a breve. “Il Summit ha accolto con favore la decisione di lanciare i Giochi Olimpici degli Esports e la partnership con il comitato olimpico dell’Arabia Saudita – scrive il Cio – per ospitare i Giochi Olimpici degli E-Sport inaugurali nel Regno dell’Arabia Saudita. Le Olimpiadi degli E-Sport presenteranno sport elettronici, giochi di simulazione e titoli tradizionali di E-Sport in linea con l’Agenda Olimpica 2020+5″. Il Comitato internazionale olimpico tiene poi a sottolineare che ” le federazioni internazionali già ‘impegnate’ in una versione elettronica dei loro sport che viene presa in considerazione per l’inclusione nei Giochi Olimpici degli E-Sport saranno i primi partner ‘go-to’ del Cio. Lo stesso varrà per i Comitati olimpici nazionali che già includono gli sport elettronici nelle loro attività”. Per questo il Cio creerà “una nuova struttura dedicata all’interno della sua organizzazione, chiaramente separata dal modello organizzativo e finanziario dei Giochi Olimpici. Questo approccio sarà adottato anche per quanto riguarda il finanziamento dei Giochi Olimpici degli ‘E-Sport'”.

