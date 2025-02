Superbowl, gli Eagles battono i Chiefs 40 a 22

agenzia

Sfuma il sogno di Mahomes di una tripletta consecutiva

NEW YORK, 09 FEB – Sfuma il sogno dei Chiefs di una tripletta consecutiva al Super Bowl: gli Eagles di Filadelfia, guidati dal quarterback Jalen Hurts, hanno fermato la squadra di Patrick Mahomes per cui dagli spalti tifava Donald Trump e conquistato la coppa della National Football League 40 a 22. Gli Eagles sono alla seconda vittoria nel Super Bowl, dopo il primo trofeo conquistato nel 2018 battendo i Patriots 41 a 33. Per la squadra di Filadelfia e’ una rivincita dopo che i Chiefs li avevano sconfitti nel 2023 per 38 a 35.

