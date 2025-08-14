Supercoppa al Psg, batte Tottenham 6-5 dopo i rigori

agenzia

A Udine primo trofeo nuova stagione per i campioni d'Europa

ROMA, 13 AGO – Il Psg ha vinto la Supercoppa europea a Udine battendo il Tottenham 6-5 dopo i calci di rigore. Dopo la fine deit empi regoilamentari il risultato era stato di 2-2, con reti di Van de Ven al 39′ prt e Romero al 3′ st per gli Spurs e di Lee Kang-In al 40′ st e Gonçalo Ramos al 49′ st per il Psg. Dal dischetto decisivi gli errori di Van de Ven e Tel.

