Supercoppa: Ancelotti “vogliamo iniziare bene, ma sarà dura”

"Mbappè è pronto ma tutti quelli che sono qui possono giocare"

ROMA, 13 AGO – “Affrontiamo questa partita con grande entusiasmo e voglia. E’ il primo trofeo di una stagione che sarà molto impegnativa e speriamo ricca di successi, quindi vogliamo iniziare bene. La squadra è motivata per fare una grande partita”. Lo ha detto l’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, nella conferenza stampa di presentazione della Supercoppa Europea. “Non vediamo l’ora di cominciate. Sarà tutto molto impegnativo fin dall’inizio, ma stiamo bene”, ha aggiunto il tecnico italiano, mentre al suo fianco Carvajal ha sottolineato “È una sfida importante per iniziare bene la stagione”. “L’Atalanta merita di essere qui. Il suo cammino è stato straordinario, come lo sono la squadra e il suo allenatore. Gasperini poi è un amico. Sarà dura”, ha aggiunto il tecnico parlando della rivale. Ad Ancelotti è stato poi chiesto in particolare di Kylian Mbappè, il quale secondo l’allenatore emiliano “è arrivato bene tra di noi. Non abbiamo avuto tempo per lavorare insieme ma era in buona forma. Tutti quelli che sono qui possono giocare domani”, ha spiegato.

