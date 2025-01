Supercoppa: Cardinale, vincere in un derby è speciale

agenzia

Ora rivendicare posto che spetta al Milan al vertice Serie A

MILANO, 07 GEN – “Congratulazioni per questo straordinario risultato. Vincere questa coppa e farlo in un derby è stato speciale e qualcosa di cui dovete essere profondamente orgogliosi”: è il messaggio che Gerry Cardinale ha mandato al Milan tramite Zlatan Ibrahimovic per congratularsi della vittoria della Supercoppa. “La stagione sin qui è stata impegnativa – ha aggiunto – ma godetevi questo momento e con questa spinta tornate in Italia per rivendicare il posto che spetta al Milan ai vertici della Serie A. Vi abbraccio tutti e sono con voi in ogni momento”.

