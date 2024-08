Supercoppa: Gasperini, Ancelotti è un vincente e un modello

agenzia

"Partita è importante per entrambi e di incredibile prestigio"

BERGAMO, 13 AGO – “Carlo è uno degli allenatori più titolati al mondo, rappresenta l’allenatore vincente ed è un modello”. Così Gian Piero Gasperini parla del suo collega e rivale in conferenza stampa alla viglia della Supercoppa europea. “Abbiamo fatto insieme il corso a Coverciano, lui allenava la Juventus quando io era alla Primavera. Sono molto amico del suo preparatore Antonio Pintus. Un appuntamento importante per lui e anche per me”, chiosa. Circa le sue scelte, il tecnico nerazzurro non si sbottona sul dualismo con De Ketelaere in attacco dell’ultimo arrivato, l’azzurro Retegui: “E’ prontissimo, in Nazionale ha giocato un certo tipo di partite che lo rende pronto come tutti – spiega l’allenatore -. Lookman ha iniziato il ritiro tra i primi, a luglio, e ha una condizione migliore. Lui è tra quelli che sta meglio. Un giocatore importante per noi, ha firmato la tripletta che ci ha fatto alzare l’Europa League”. Quella di domani “è una partita di un prestigio incredibile – conclude Gasperini -. Metteremo in campo l’orgoglio e quello che sappiamo fare. Ai miei ho chiesto di fare una grande gara, senza pensare a chi c’è e a chi non c’è”.

