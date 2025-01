agenzia

La sfida in programma lunedì a Riad in Arabia

ROMA, 04 GEN – E’ Simone Sozza l’arbitro designato per la finale di Supercoppa italiana, tra Inter e Milan in programma lunedì prossimo a Riad, in Arabia Saudita (ore 20). Gli assistenti saranno Carbone-Tegoni, quarto ufficiale Fabbri, Marini al Var e Doveri Avar.

