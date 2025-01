Supercoppa: Inzaghi, sconfitta dolorosa che fa male e brucia

agenzia

Tecnico Inter 'dovevamo gestire meglio e chiudere la partita'

MILANO, 06 GEN – “Sconfitta dolorosa che fa male ma questa squadra dopo brutte sconfitte si è sempre rialzata. E’ una sconfitta che brucia ma si va avanti, avremo sei partite in diciotto giorni”: lo dice a Sport Mediaset il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi dopo la sconfitta nel derby di finale di Supercoppa. “Bisogna fare i complimenti al Milan perchè non ha mai mollato ed è sempre rimasto in partita. Sul 2-1 abbiamo perso una palla nel momento di controllare la gara. Poi abbiamo avuto tante occasioni che non abbiamo sfruttato. Dovevamo gestire meglio sul 2-0 e sul 2-1, dovevamo chiudere la partita. Ma da queste sconfitte si può crescere anche io trarrò degli insegnamenti”, spiega l’allenatore.

