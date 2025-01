Supercoppa: l’ad dell’Atalanta Percassi, test contro i più forti

agenzia

'Da affrontare con intelligenza, siamo a metà percorso da primi'

BERGAMO, 02 GEN – “E’ una partita contro i più forti, contro i detentori del trofeo, la squadra più attrezzata del campionato italiano. Un grande test da affrontare con la grande intelligenza che ci caratterizza”. Così l’ad dell’Atalanta, Luca Percassi, al canale YouTube del club bergamasco sulla semifinale di stasera contro l’Inter per la Supercoppa Italiana: “Siamo orgogliosi di partecipare a una manifestazione così prestigiosa. E’ giusto che l’Atalanta affronti la sfida al suo massimo e poi vediamo cosa succede”, sottolinea l’alto dirigente atalantino. “Stiamo vivendo tanti finali, serate che gratificano tutto i lavoro che si è fatto, e quando si arriva a giocarsele è evidente che ce n’è dietro tanto – chiude Percassi -. Abbiamo vissuto un capodanno particolare da una posizione di classifica affrontata con grande serenità: grande merito al gruppo di lavoro, per la prima volta nella nostra storia abbiamo 41 punti in 18 giornate, ma siamo a metà del percorso. L’obiettivo è non avere rimpianti alla fine della stagione”.

