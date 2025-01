Supercoppa: Marotta, diktat Inter è provare sempre a vincere

agenzia

"Avversaria favorita ma è importante cominciare bene l'anno"

ROMA, 02 GEN – “E’ molto importante cominciare bene l’anno, miriamo a vincere. Siamo contro un’avversaria favorita. Mkhitaryan ha detto che vuole cercare di vincere tutto? È un diktat che ci insegna il palmares del club, l’obbligo è sempre di tentare di vincere. Poi se gli altri saranno stati più bravi ok, però abbiamo l’obbligo di crederci fino in fondo”. Lo ha detto il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, a Italia 1 prima della semifinale di Supercoppa con l’Atalanta a Riad. “L’Atalanta non è più un’outsider, è un ciclo partito qualche anno fa e che sta dimostrando coi fatti di essere adatta al ruolo – ha proseguito Marotta -. Sono forti società, allenatore e giocatori. Sono orgoglioso che il calcio rappresenti un patrimonio della nostra Italia. Rappresentare il made in Italy fuori dal contesto casalingo è un orgoglio, stasera sarà uno spot molto bello e importante per il nostro movimento calcistico”.

