Supercoppa: Milan, un turno di stop per Emerson Royal

agenzia

Il rossonero era già diffidato,sconterà squalifica in campionato

ROMA, 04 GEN – Il milanista Emerson Royal è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastandrea, ma non salterà la finale di Supercoppa italiana di lunedì a Riad contro l’Inter. Il terzino dei rossoneri, già diffidato (la Supercoppa si porta dietro i provvedimenti del campionato) ha ricevuto un cartellino giallo durante la semifinale di ieri contro la Juventus, e da regolamento della Supercoppa sconterà la squalifica in campionato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA