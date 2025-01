Supercoppa: Mkhitaryan ‘nel 2025 sogno di vincere tutto’

agenzia

'Questo trofeo è un obiettivo Inter, mi aspetto tanti successi'

ROMA, 01 GEN – “Mi aspetto un 2025 di successo per me e per l’Inter. Sappiamo che l’Atalanta gioca bene, cercheremo di fare il nostro calcio e di vincere una partita così importante: la Supercoppa Italiana è un obiettivo”. Così Henrikh Mkhitaryan alla vigilia della semifinale di Supercoppa tra Inter e Atalanta. “Sappiamo quanto è difficile giocare contro di loro – ha aggiunto l’armeno -. Frattesi? E’ un grande giocatore e un compagno di squadra. Posso solo dirgli di continuare a lavorare, ha la qualità per giocare nell’Inter, lo vediamo negli allenamenti e nelle partite. Gli dico di non mollare mai, è sulla strada giusta e avrà le sue chance anche se alla fine ovviamente decide Inzaghi. A inizio stagione non ero al top della mia forma, ora sto meglio. Ringrazio i miei compagni per darmi sempre la motivazione di spingermi sempre più là, bisogna poi sostenere chiunque giochi e aiuti la squadra a vincere”.

