Supercoppa Spagna: 3-0 al Maiorca, Real Madrid in finale

agenzia

Ora per Bellingham e soci 'rivincita' con il Barcellona

GEDDA, 10 GEN – Il Real Madrid si è qualificato per la finale della Supercoppa di Spagna battendo 3-0 il Maiorca nella semifinale giocata oggi a Gedda. A segno per la squadra di Carlo Ancelotti Bellingham e Rodrygo, in più c’è stata un’autorete di Valjent. In finale il Real Madrid ritroverà il Barcellona e avrà quindi l’occasione di ‘vendicare’ il risultato dell’ultimo ‘Clasico’, quello dello scorso ottobre in campionato, quando Lamine Yamal e compagni vinsero per 4-0 al Santiago Bernabeu.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA