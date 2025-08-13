Supercoppa: striscione Uefa ‘Stop a uccisione bambini e civili’

agenzia

Srotolato sul campo prima del fischio d'inizio

UDINE, 13 AGO – “Stop killing children, stop killing civilians”. È il messaggio che la Uefa ha voluto inviare in mondovisione prima dell’inizio della Supercoppa tra PSG e Tottenham, allo stadio Friuli di Udine, in un grande striscione esposto all’ingresso delle due squadre sul terreno di gioco. Il messaggio, che non faceva riferimenti specifici ma sembrava indirizzato alla guerra in Palestina, visto anche che due bambini fuggiti da Gaza parteciperanno alla premiazione, è stato salutato da un lungo applauso dei presenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA