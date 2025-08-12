Supercoppa Uefa: aperto Fan festival, Udine pronta per la festa

agenzia

Città con vie e piazze vestite a tema calcio

UDINE, 12 AGO – È tutto pronto a Udine per i due giorni di festa che accompagneranno la UEFA Super Cup 2025, in programma domani sera allo stadio Friuli tra Paris Saint-Germain e Tottenham. Oggi, in piazza Libertà, l’inaugurazione ufficiale dell’UEFA Fan Festival alla presenza del sindaco Alberto Felice De Toni, vicesindaco Alessandro Venanzi, del presidente del CONI regionale Andrea Marcon e dell’ ambasciatore dello sport friulano Jonathan Milan. Nel villaggio sono esposte le tre coppe UEFA – Champions League, Europa League e Super Cup – e si potranno trovare giochi, gadget, proiezioni e merchandising ufficiale. Via Mercatovecchio e piazza Matteotti ospitano installazioni giganti a tema calcio, mentre tutti i Civici Musei resteranno aperti gratuitamente. In particolare proprio in via Mercatovecchio troneggia una palla da calcio gonfiabile alta 4 metri; in piazza Matteotti si possono fare selfie e scatti ricordo con il Giant Trophy. Domani i tifosi si raduneranno nei due Fan Meeting Point,in piazza Primo Maggio (Tottenham) e Parco Moretti (PSG), con intrattenimento e cucina tipica. Il Comune ha autorizzato i locali con dehors a trasmettere la partita su maxi schermi esterni. Viabilità e parcheggi saranno regolati da un piano speciale, con navette e aree di sosta dedicate, mentre attorno allo stadio l’accesso sarà riservato ai soli possessori di biglietto. Domani è previsto l’arrivo in massa dei tifosi delle squadre ospiti, gli Spurs e il PSG. Per i tifosi delle due squadre che si contenderanno il titolo, a Udine sono state previste due aree, una per ciascuna tifoseria: piazza Primo Maggio per il Tottenham e Parco Moretti per il Paris Saint-Germain. I due Fan Meeting Point saranno aperti dalle 10 alle 18 e proporranno intrattenimento, food & beverage, servizi, palco per deejay set e allestimenti temporanei a tema. Da via Mentana e da piazza Primo Maggio partiranno poi i pullman per portare i tifosi allo stadio. I dati finali forniti da Uefa parlano di 6.600 biglietti venduti ai tifosi del PSG e 4.700 biglietti per il Tottenham, acquistati attraverso i canali ufficiali dei club, ma molti saranno anche i tifosi che hanno acquistato il biglietto come “general public”.

