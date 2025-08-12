Supercoppa Uefa: il Psg ha la sua forza nell’attacco

agenzia

Riparte la stagione internazionale, Tottenham tenta la sorpresa

ROMA, 12 AGO – La stagione internazionale prende il via alla Dacia Arena di Udine con la Supercoppa europea. Domani sera si affrontano il Paris Saint Germain, vincitore della Champions, e il Tottenham, dell’Europa League. Per gli esperti di Sisal, i parigini cominceranno la nuova stagione sulla scia della precedente, cioè vincendo un trofeo: il successo del Psg nei 90 minuti è infatti a 1,42, si sale a 6,50 per la vittoria degli Spurs, il pareggio vale 4,75. La squadra di Luis Enrique comanda anche nelle quote sul Vincente Coppa, a 1,24 contro il 3,90 inglese. Match che probabilmente vedrà entrambe le formazioni andare in gol, opzione a 1,60, e da Over 2,50, a 1,45. Il Psg ha nell’attacco la sua forza, grazie a giocatori come Ousmane Dembelé, 36 gol in stagione e candidato al Pallone d’oro, in pole tra i marcatori a 1,80, seguito da Kvaratskhelia e Ramos Goncalo, entrambi a 2,45.

