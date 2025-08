Surf, a 12 anni Khelia cavalca onda-monstre a Thaiti

agenzia

Sara' la più giovane in gara mondiale a Tehaupo'o

ROMA, 05 AGO – Cavalca onde mostruose, fino a sette metri di altezza, nel mare di Tehaupo’o ma ha solo 12 anni. Kelia Mehani Gallina, che nelle isole della Polinesia francese e’ nata e sul surf e’ cresciuta, entrera’ nella storia nei prossimi giorni disputando la sua prima gara della World Surf League, la coppa del mondo delle tavole sulle onde, e va da se’ che sara’ la più giovane mai in gara. La bambina di Thaiti, racconta l’ingese Guardian, ha vinto le selezioni il mese scorso, assicurandosi un posto nel tabellone principal. Affronterà l’attuale numero 1 al mondo, l’australiana Molly Picklum, e la star americana Lakey Peterson nel round di apertura, prima di festeggiare il suo 13° compleanno il 10 agosto. Il sito di gara, Teahupo’o, è noto per essere tra le onde più forti al mondo. Ma Gallina è una cliente abituale. “Possiamo vedere l’onda dalla nostra camera da letto”, racconta il padre, Ryan, originario delle Hawaii e sposata a una donna di Thaiti. Su Instagram il nome di Khelia, che ha cominciato a surfare a 3 anni, e’ un programma: @MissTeahupoo. “Sono abbastanza sorpresa – dice – sapevo che sarebbe accaduto, ma non immaginavo cosi’ presto”.

