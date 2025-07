Swiatek “mai avevo sognato di vincere Wimbledon, era troppo”

agenzia

La polacca, qui sono migliorata partita dopo partita

ROMA, 12 LUG – “Non ho mai nemmeno sognato di vincere questo torneo, per me era una cosa troppo elevata. Mi sentivo già completa dopo aver conquistato altri slam, ma non mi sarei mai aspettata questo”. Lo ha detto Iga Swiatek, dopo la finale di Wimbledon, vinta 6-0, 6-0 si Amanda Anisimova. “Quest’anno mi sono divertita davvero tanto e sento di aver migliorato la mia forma qui” ha proseguito la polacca, che ha in bacheca ha già quattro titoli al Roland Garros e un Us Open. Swiatek ha anche rivolto qualche frase alla avversaria, la statunitense Anisimova: “Prima di tutto, voglio congratularmi con Amanda per le due settimane fantastiche che ha avuto qui. Dovresti essere orgogliosa del lavoro che stai facendo e spero che giocheremo altre finali”.

