E' il terzo successo a Roma per la n.1 del ranking Wta

ROMA, 18 MAG – La n.1 del mondo, Iga Swiatek, ha vinto gli Internazionali d’Italia. Battuta in finale e in due set la n.2 della WTA, Aryna Sabalenka, con il punteggio di 6-2, 6-3. Per la tennista polacca questo è il terzo successo sulla terra rossa romana dopo le vittorie del 2021 e 2022.

