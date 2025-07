Szczesny prolunga con il Barcellona fino al 2027

agenzia

Verso l'addio il portiere tedesco ter Stegen

ROMA, 07 LUG – Wojciech Szczesny ha prolungato il suo contratto con il Barcellona fino al 2027, ha annunciato il club catalano. L’ex giocatore di Arsenal, Roma e Juventus, 35 anni, dopo aver annunciato il ritiro, l’anno scorso aveva accettato la chiamata del Barcellona per sostituire il tedesco Marc-André ter Stegen, che ha subito un grave infortunio al ginocchio. Il nazionale polacco si è quindi rapidamente affermato come titolare, ;;davanti al giovane spagnolo Inaki Pena. Szczesny ha svolto giocato un ruolo chiave nella stagione di successo di Hansi Flick, conclusasi con una tripletta (Liga, Coppa del Re, Supercoppa spagnola). E’ prevedibile che inizierà la stagione come riserva del catalano Joan Garcia, ingaggiato all’inizio del mercato dall’Espanyol Barcellona. Il rinnovo dovrebbe costringere all’addio ter Stegen, 33 anni, in forza al club dal 2014 e ultimo sopravvissuto del Barcellona di Luis Enrique.

