Szeremeta perde con Lin Yu, invece che X con le dita forma cuore

agenzia

Bel gesto della polacca dopo la finale con la taiwanese

PARIGI, 10 AGO – Bel gesto, forse per mettere fine alle polemiche, della polacca Julia Szeremeta, che dopo aver perso contro la taiwanese Lin Yu Ting si è comportata in modo inverso rispetto alle precedenti avversarie, nei quarti e in semifinale, dell’asiatica. Sia la bulgara Svetlana Kamenova che la turca Kahraman Yildiz al termine dei rispettivi incontri con Lin avevano incrociato la dita in modo da formare una X, a voler significare il cromosoma femminile. Invece la ventenne polacca, dopo aver scambiato un gesto di saluto con la rivale che l’aveva sconfitta, ha fatto con le dita il gesto del cuore.

