Taekwondo: al via campionati italiani, in gara 8 categorie peso

agenzia

A Giugliano sul tatami anche l'azzurra Matonti, vince nei -53 kg

ROMA, 01 DIC – Si è aperta a Giugliano in Campania l’edizione 2024 dei campionati italiani taekwondo senior cinture nere. Sui tatami 8 le categorie di peso in gara: 4 al maschile (-54 kg, -58 kg, 63 kg e -68 kg) e 4 al femminile (-46 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg). La rassegna è stata inaugurata dall’intervento del presidente della Fita, Angelo Cito, che ha incontrato i rappresentanti delle ASD e gli ufficiali di gara ribandendo come il movimento di base e non solo sia il motore principale di una federazione già proiettata verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Fra i protagonisti di giornata Ilenia Matonti (presente ai Giochi di Parigi nei -49 kg) che si è imposta nei -53 kg: “Sono molto contenta – ha raccontato l’azzurra – ho gareggiato in una categoria diversa da quella di Parigi. Piano piano ho ritrovato le mie certezze sino alla finale, dove sono riuscita a prevalere. Il 2025? Ora farò un po’ di pausa e poi l’anno prossimo tornerò a misurarmi con le rivali internazionali nelle gare in giro per il mondo: l’obiettivo sarà quello di acquisire esperienza ad altissimo livello”. A riconfermare il loro titolo tricolore sono stati Giada Al Halwani (-57 kg), Andrea Conti (-54 kg) e Teodoro Del Vecchio (-58 kg. In tema di vittorie inedite, le sorprese sono arrivate da Christian Santinelli, che nei -58 kg ha battuto Ludovico Iurlaro, e Alessia Sturari (-49 kg) campionessa al termine di un duello con Martina Corelli, mentre le affermazioni di Gabriele Caulo (-68 kg) e Giulia Galiero (-46 kg) hanno completato il quadro dei vincitori della giornata inaugurale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA