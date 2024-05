Taekwondo: Cito ‘sport cresce, già a lavoro per Los Angeles ’28’

agenzia

Il presidente: "Progettiamo strategie per prossimo quadriennio"

ROMA, 28 APR – Tre giorni all’insegna del taekwondo, ospite al PalaTiziano di Roma, con i campionati italiani categorie olimpiche e junior con questi ultimi che hanno concluso il programma. “La partecipazione numerosa di pubblico sottolinea il crescente interesse per il taekwondo tra gli appassionati di sport. Le competizioni, sia per i senior che per gli junior, hanno mostrato un livello estremamente elevato. Con l’avvicinarsi dei Giochi di Parigi, i nostri atleti e lo staff tecnico sono al lavoro per ottimizzare le loro prestazioni. Parallelamente, come federazione, e questo campionato junior lo dimostra, stiamo già progettando le strategie per prepararci al meglio per il prossimo quadriennio, che ci porterà fino a Los Angeles”. Così il presidente federale, Angelo Cito, sottolinea il successo dei campionati italiani di Taekwondo. A prendersi la scena, nell’ultima giornata di gara dedicata ai futuri talenti azzurri del quadrato, sono stati Angelo Mangione, già vincitore dell’oro nei campionati senior, che ha replicato il suo successo nella categoria -78kg juniores, mentre Ludovico Iurlaro, campione italiano in carica, ha confermato la medaglia d’oro nella categoria junior -63kg. Nella competizione femminile, è stata invece Lucia Pezzolla ad emergere nella categoria -55kg, mentre Greta Calvara ha conquistato la vittoria nella -59kg.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA