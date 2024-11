Taekwondo: Italia, 7 medaglie azzurre a Europei cadetti

agenzia

A Tirana squadra femminile va fortissimo in prime due giornate

ROMA, 09 NOV – Trionfo azzurro agli Europei cadetti di taekwondo, a Tirana: sono infatti sette le medaglie conquistate dalla squadra femminile nei primi due giorni di gara. Si tratta di 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi, un risultato significativo che proietta la squadra azzurra tra le protagoniste della competizione. A brillare particolarmente nella seconda giornata sono state le azzurrine, che hanno conquistato sei medaglie, dimostrando di essere tra le protagoniste assolute della competizione continentale. Maria Vittoria Rosato (-37kg) ed Elisa Martina (+59kg) hanno conquistato l’oro, mentre Ilaria Nicoletti (-33kg), Virginia Lampis (-41kg) e Nicole Masala (-44kg) si sono assicurate l’argento in una serie di incontri che ha messo in luce la solidità della squadra italiana. Ginevra Resta (-37kg) ha portato a casa un bronzo, aggiungendosi al bronzo già conquistato da Clio Sottile nella prima giornata, nella categoria -55 kg. Con queste medaglie, l’Italia si afferma tra le squadre più competitive dell’Europeo, dimostrando che la nuova generazione di atleti ed atlete hanno le capacità per emergere. Per il terzo giorno di gare, scenderanno in campo otto azzurri, pronti a continuare su questa scia positiva.

