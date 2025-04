Taekwondo: l’Italia protagonista agli Europei di Poomsae

agenzia

A Tallin, gli azzurri chiudono con 2 ori, 5 argenti e 6 bronzi

ROMA, 17 APR – Si è conclusa con un bilancio positivo la partecipazione della Nazionale Italiana agli Europei di Poomsae e Para Poomsae, disputati a Tallinn, in Estonia. Dopo i due ori e tre bronzi ottenuti ieri, giornata inaugurale, oggi sono state conquistate tre medaglie d’argento e tre di bronzo, chiudendo la rassegna continentale con 2 ori, 5 argenti e 6 bronzi. Nel Freestyle individuale, argento per Sofia Bechini (Under 17) e Valentina Arlotti (Over 17), mentre Filippo Di Vincenzo ha ottenuto il bronzo tra gli Under 17 maschili. Nelle gare a coppie, argento per Gaia Molari e Thomas Campana nel Freestyle Pair Under 17, e Valentina Arlotti e Luca Matellini nella categoria Over 17. Sempre oggi, nel Poomsae tradizionale, da segnalare l’argento nella categoria Pair Juniores conquistato da Nicolas Achilli e Greta Mascherino, e il bronzo di Michelangelo Sampognaro e Claudia Cianci nella categoria U.30. Particolarmente rilevanti sono stati i risultati nel Freestyle, dove l’Italia ha conquistato entrambi gli ori in palio nelle gare a squadre, sia nella categoria Over 17 che Under 17. Un doppio successo che conferma il valore del lavoro svolto dal Ciao Team, la squadra dimostrativa voluta dalla Federazione Italiana Taekwondo sotto la guida del presidente, Angelo Cito, che ha contribuito a far emergere atleti e atlete tra i più forti d’Europa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA