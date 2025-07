Taekwondo: Ricci bronzo a Europei Para Youth Games

agenzia

Sul podio nella categoria -52 kg K44

ROMA, 25 LUG – L’Italia inaugura la sua avventura agli European Para Youth Games 2025, a Istanbul, con un podio che vale molto. Nella giornata d’esordio del parataekwondo, a regalare emozioni e orgoglio tricolore è Suemi Ricci, che conquista una medaglia di bronzo nella categoria -52 kg K44. L’atleta azzurra ha dato prova di tenacia e maturità, fermandosi solo in semifinale contro Ana Japaridze, attuale numero uno del ranking mondiale. Una sfida ad altissimo livello, affrontata senza timori e con determinazione, che ha confermato tutto il valore tecnico e umano della giovane azzurra. “Non ci sono parole per descrivere ciò che provo – ha raccontato Suemi visibilmente commossa al termine dell’incontro – Ho lavorato ogni giorno con impegno e sacrificio per arrivare fin qui. Questa medaglia è il frutto di tanto sudore e di sfide continue, dentro e fuori dal tatami. La dedico al mio maestro, alla mia famiglia e a tutte le persone che hanno creduto in me. Oggi sono orgogliosa e ancora più motivata: questo è solo l’inizio. Il mio sogno è crescere e puntare sempre più in alto.”

