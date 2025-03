Taekwondo: successo a Roma per i campionati nazionali cadetti

agenzia

Malagò: "Movimento cresce". Nolano: "Qui il taekwondo di domani"

ROMA, 16 MAR – Si è conclusa, al PalaTiziano di Roma, l’edizione 2025 dei Campionati Italiani Cadetti, una manifestazione che ha celebrato il talento e la determinazione delle nuove generazioni del taekwondo italiano. Dopo tre giorni di intense competizioni, l’evento ha visto in gara le migliori giovani promesse della disciplina, con l’ultima giornata dedicata alle cinture nere maschili e femminili, impegnate in 20 categorie per la conquista del titolo tricolore.