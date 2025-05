Tajani, diplomazia sport è parte non secondaria di nostra azione

agenzia

'Con università Foro Italico rapporti più stretti con l'Africa'

ROMA, 19 MAG – “La diplomazia dello sport è una parte non secondaria della nostra azione, riteniamo che lo sport praticato con i nostri campioni possa essere un valore aggiunto per attrarre turisti e non solo. Questa collaborazione con l’Università del Foro Italico deve servire al nostro paese per stringere rapporti sempre più stretti con il continente africano che rappresenta una priorità della nostra politica estera”. Lo ha detto il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante la cerimonia di firma della convenzione tra la Farnesina e l’Università di Roma del Foro Italico per l’istituzione del programma di borse di studio “Italia corre verso il futuro”. “E’ un’idea nata da una riunione a Pescara in occasione del G7 e che si concretizza oggi. Iniziamo con studenti provenienti da 10 paesi, ma poi vogliamo allargare questo accordo, e parleremo di questo anche nella cabina di regia del piano Mattei per l’Africa”, ha concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA