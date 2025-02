Tamberi annuncia figlio in arrivo, “emozione indescrivibile”

agenzia

Video su Instagram con moglie Chiara Bontempi

ROMA, 18 FEB – Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi sono in attesa di un figlio. L’annuncio lo ha dato su Instagram il campione olimpico di salto in alto, pubblicando un video in bianco e nero che lo mostra baciare la pancia della moglie e l’immagine della prima ecografia, accompagnate da un breve testo: “Un’emozione indescrivibile… A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”. Pochi giorni fa, l’olimpionico di Tokyo aveva annunciato dal palco di Sanremo l’intenzione di proseguire la sua attivita’ agonistica fino a Los Angeles 2028

