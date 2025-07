Tamberi apre canale YouTube,parte la rincorsa a Los Angeles 2028

agenzia

Diario del campione olimpico: 'Salto per il pubblico e per me'

ROMA, 30 GIU – Gianmarco Tamberi sbarca su YouTube con Halfness. Il campione olimpico del salto in alto fa partire dal suo nuovo canale la rincorsa verso i Giochi di Los Angeles 2028: “Allora da dove iniziamo? esordisce Gimbo domani in questo progetto che non parla solo di atletica. Il primo video racconta la sua partecipazione al Golden Gala, “davanti a tutti i tuoi tifosi”. Nonostante nove mesi senza gare e appena tre allenamenti tecnici, Tamberi sceglie di esserci: “Non ero in forma, ma loro potevano regalarmi tanta emozione, tanta forza, tanta energia”. Nel racconto in prima persona verso la qualificazione all’Olimpiade di Los Angeles 2028, Tamberi si mostrerà senza filtri: il dolore al ginocchio, le infiltrazioni, la paura di non farcela. “Non puoi appoggiarti sulla parte tecnica, né su quella fisica, né mentale. Ma vuoi credere a quel quarto punto, il pubblico”. Poi la gara. Il primo salto: “Due e dodici. Dopo un riscaldamento così, poteva essere un muro insormontabile. Invece l’ho saltato. E ho capito che potevo ancora crederci”. Ma il due e venti non arriva, e la gara si archivia fra le peggiori della sua carriera. Eppure: “Mi avvicino al pubblico e quella delusione svanisce. È un rapporto vero, concreto, tangibile. Sono andato per stare vicino alle mie persone. E ho fatto un pieno pazzesco. Ho saltato per loro. E per me stesso”.

