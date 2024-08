Tamberi, comunicazione eccessiva a Parigi? Fatto ciò che sentivo

agenzia

'Io sui social non metto solo hotel di lusso dopo le vittorie'

ROMA, 29 AGO – Gianmarco Tamberi, alla vigilia del Golden Gala, risponde alle critiche ricevute per il suo modo di comunicare nel giorno della finale olimpica di Parigi, compromessa a causa di alcuni calcoli renali. “Posso garantire al 100% che in un momento del genere non pensi a come comunicare -ha spiegato -. Quando sei piegato in due dal dolore nel giorno della finale olimpica, fai solo quello che ti senti. Ricevevo chiamate e messaggi ai quali non riuscivo a rispondere e volevo comunicare le mie condizioni. Io sui social faccio vedere la mia vita reale, non solo gli hotel di lusso quando vinci. Io metto anche i momenti bui. Mi sono sentito di fare una cosa e l’ho fatto, non ci vedo nulla di male”.

