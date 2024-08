Tamberi ‘domani durissima, scendete tutti in pedana con me’

agenzia

L'azzurro atteso alle qualificazioni dell'alto a Parigi

PARIGI, 06 AGO – “Domani sarà molto probabilmente la gara più difficile di tutta la mia vita. Ora non si tratta più di sapere come io stia, ma di che cosa sarò in grado di fare”. E’ il messaggio di Gianmarco Tamberi, alla vigilia delle qualificazioni dell’alto di Parigi 2024 alle quali arriva dopo il calcolo renale di tre giorni fa. “Ore 10.05, so che non dovrei chiedervelo, ma adesso come adesso ho davvero bisogno di sentire il vostro sostegno – prosegue l’olimpionico di Tokyuo – Ho bisogno di sapere in quanti domani mattina scenderanno in pedana al mio fianco. Voi siete la mia forza, e ora, di quella forza, ne ho bisogno più che mai”. “Lotterò con tutto me stesso, certo che il lavoro fatto fino a 3 giorni fa non può essere sparito nel nulla”, aggiunge Tamberi, che fino a ieri mattina aveva ancora qualche linea di febbre e arriva alla sua gara debilitato. “Ho sempre detto che il cuore e la testa fanno la differenza, ora semplicemente è arrivato il momento di dimostrarlo!”. Ai tifosi italiani ai quali chiede di accompagnarlo in pedana, Tamberi aggiunge: “Voi siete la mia forza, e ora, di quella forza, ho bisogno più che mai!”

