Tamberi è diventato papà, è nata la figlia Camilla ad Ancona

agenzia

Il dg dell'ospedale: "Felici per lui, auguri alla famiglia"

ANCONA, 14 AGO – È nata oggi intorno alle 14.15, all’ospedale Salesi di Ancona, Camilla, la figlia del campione olimpico di salto in alto, Gianmarco Tamberi. “Siamo molto felici per lui e facciamo i migliori auguri alla sua famiglia – ha commentato Marco Armando Gozzini, direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche – Il fatto che abbia scelto la nostra struttura è la dimostrazione di fiducia nel Salesi, che svolge un lavoro di qualità”.

