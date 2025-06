Tamberi lancia sondaggio, decidano tifosi se vado a Golden Gala

agenzia

ROMA, 31 MAG – “Come molti di voi già sanno, negli ultimi mesi mi sono molto più concentrato nel recuperare i problemi fisici piuttosto che nell’allenarmi per migliorare la performance, per consentirmi di poter provare a inseguire il sogno delle Olimpiadi di Los Angeles”. È questo il messaggio pubblicato da Gianmarco Tamberi sul proprio profilo di Instagram oggi pomeriggio. “Per ovvi motivi – aggiunge – questo tipo di scelta mi ha portato a esercitarmi molto meno nel salto e a prediligere gli esercizi terapeutici. Detto ciò, non posso non considerare la quantità pazzesca di messaggi che ho ricevuto nell’ultimo mese in relazione alla mia possibile partecipazione al Golden Gala”. Un vero e proprio sondaggio. Una richiesta esplicita ai propri followers di decidere sulla sua partecipazione al grande evento di venerdì 6 giugno allo stadio Olimpico di Roma: “La condizione fisica e tecnica non può essere chiaramente quella dei grandi appuntamenti, ma la voglia di sentire il vostro tifo – scrive Tamberi – è un qualcosa di indescrivibile. Ho deciso quindi di lasciare a voi la decisione riguardo la mia partecipazione al Golden Gala. Il ginocchio grazie a tutto il lavoro fatto negli ultimi mesi mi consentirebbe di farlo senza problemi. Il dubbio ora è solamente decidere se saltare venerdì prossimo in allenamento o a Roma allo stadio Olimpico! La decisione è vostra, lunedì alle 18.00 questo sondaggio verrà letto dagli organizzatori del Golden Gala che ufficializzeranno o meno la mia presenza!”. Tamberi, presto papà, domani 33 candeline da soffiare, non ha ancora debuttato in questa stagione. L’ultima gara del campione mondiale ed europeo in carica di salto in alto, oro olimpico a Tokyo, risale allo scorso settembre nella finale della Wanda Diamond League a Bruxelles dove ha conquistato il suo secondo diamante in carriera. Al Golden Gala in sei partecipazioni è stato secondo nel 2020, terzo nel 2016, 2021 (con 2,33 a Firenze), 2022 e 2024, quarto nel 2019.

