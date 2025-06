Tamberi, mio figlio mi darà coraggio per continuare a gareggiare

agenzia

"Andrò avanti e mi manterrò al pari con gli allenamenti'

ROMA, 05 GIU – “Mi chiedevano cosa pensassi del futuro, se volessi diventare padre. Ora per me quello è il presente, sarò un papà felice ed è fantastico, mia moglie è incinta e ogni giorno mi sento sempre più innamorato. Questo piccoletto che non ho ancora incontrato credo mi darà il coraggio di andare avanti”. Lo ha detto Gianmarco Tamberi nella conferenza stampa alla vigilia del Golden Gala parlando anche dei piani futuri in vista delle Olimpiadi di Los Angeles. “Continuerò a gareggiare e a mantenermi al pari con gli allenamenti, ma devo ringraziare il mio staff che capisce questi cambiamenti della mia vita”, ha aggiunto ‘Gimbo’. “Sono felice di partecipare al Golden Gala, è uno dei miei eventi preferiti in assoluto e la folla dà sempre un grande sostegno. Questo è uno dei posti più iconici”, ha concluso l’olimpionico di Tokyo.

