Tamberi, non so se così ha senso andare ai Mondiali

"Domenica mi metto alla prova, se salto come a Caorle..."

ROMA, 08 AGO – Gianmarco Tamberi mette in dubbio la sua partecipazione ai Mondiali di Tokyo. “Devo capire se ha senso accelerare per fare i Mondiali oppure se prendermi più tempo e finalizzare il recupero alle prossime tre stagioni che portano a Los Angeles”, dice al telefono con l’ANSA l’oro olimpico dell’alto a Tokyo 2020. Domenica tornerà in pedana ad Heilbronn, in Germania, per una gara aggiunta in questi giorni: il 2.12 saltato a Caorle “è stato choccante e destabilizzante”, spiega. Ora vuole capire “quale e’ il mio stato attuale: e’ soprattutto una prova con me stesso, perche’ se la misura e’ tra 2.10 e 2.20 ci sarà da riflettere”

