Tamberi ‘ora tempo alla famiglia,ma non vuol dire smettere’

agenzia

'Quel che ho fatto e' stato per attaccamento a colori Italia'

PARIGI, 11 AGO – “Ho dimostrato attaccamento a questi colori, sono contento di averci provato, lo dovevo a me, a coloro che mi hanno scelto come portabandiera e a chi mi ha sostenuto”. Lo ha detto Gianmarco Tamberi, portabandiera azzurro da Casa Italia, il giorno dopo la finale del salto in alto a Parigi. “Tornare per i mondiali di Tokyo? Posso pensare a tutto ora – ha aggiunto -. La cosa che faccio più fatica a vedere è di mettere di nuovo lo sport davanti a tutto. Ma è possibile che sia un pensiero di ora che può cambiare domani. Sicuramente devo del tempo a i miei amici e alla mia famiglia, ma questo non significa smettere”,

