Tamberi ‘penso che Mattarella si sia divertito molto’

agenzia

L'azzurro 'Il 2.37 non era un messaggio per gli avversari'

ROMA, 12 GIU – “Non so se Mattarella negli ultimi venti anni si sia divertito come ieri, domani glielo chiederò. Ma secondo me si è divertito molto, la gara è stata al al cardiopalma”. Lo ha detto Gianmarco Tamberi all’indomani dell’oro europeo vinto a Roma nel salto in alto. Domani, invece, riceverà il tricolore dal Capo dello Stato e “il discorso l’ho già preparato”, ha raccontato. “L’ho fatto prima degli Europei perché sapevo che poi arei avuto poco tempo per pensare a una cosa così importante”, ha aggiunto. Tornando sulla misura saltata di 2.37 ha invece spiegato: “Non sapevo di riuscirci, ma l’obiettivo era fare quel salto. Non voleva essere un messaggio ai naviganti perché sarebbe come stuzzicare il can che dorme, non avrebbe avuto senso”. Numeri da record, poi, quelli della serata di ieri su Sky: miglior risultato dall’inizio degli Europei a Roma, con un picco di 600 mila spettatori medi complessivi alle 22 circa per l’oro di Gianmarco Tamberi. Nel complesso, la sessione serale ha ottenuto 289 mila spettatori medi e 1 milione 250 mila spettatori unici su Sky Sport Uno, più altri 135 mila spettatori medi complessivi su Sky Sport Arena, che ospitava la pedana del salto in alto.

