Tamberi, “qualcosa mi spinge a rimettermi in gioco per mondiali”

"Los Angeles? Se deciderò di partecipare ci metterò 100%"

ROMA, 29 AGO – “Parigi non è andata come volevo e dentro sento una voglia, un qualcosa che mi spinge a rimettermi in gioco per i mondiali di Tokyo. Poi ci sono tante le dinamiche, tanti fattori se penso a Los Angeles. Ci sono mille i dubbi quindi dovrei prima capire se fosse fattibile arrivare ai Giochi americani”. Lo ha detto Gianmarco Tamberi nella conferenza stampa alla vigilia del Golden Gala parlando del suo futuro. “Se decido di andare avanti ci metto tutto me stesso, non riesco a pensare a piani B – ha proseguito – Quando deciderò ci metterò tutto me stesso. E’ stato così per Parigi dove esisteva solo il piano A e così sarà per Los Angeles se deciderò che sarà la mia strada”.

